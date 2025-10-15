Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri uluslararası güreş şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, farklı kategorilerde katıldıkları uluslararası güreş şampiyonalarında büyük başarılara imza attı. Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası 11 ülkenin katılımıyla tamamlandı. Şampiyonada BARÜ’lü güreşçiler Bükrenaz Sert 76 kiloda, İlayda Çin 72 kiloda ve Elif Şevval Kurt 68 kiloda rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Mehmet Can Üngör 125 kiloda gümüş madalya, Zeynep Sucu ise 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Macaristan’ın Tatabánya kentinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda ise Ercan Ayyıldız, Grekoromen stilde 78 kiloda gösterdiği başarılı performansıyla bronz madalya kazandı. Böylece BARÜ’lü güreşçiler, müsabakalardan toplamda 6 madalya ile döndü.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, uluslararası güreş müsabakalarında dereceye girerek Türkiye’yi ve BARÜ’yü gururla temsil eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.