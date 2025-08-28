Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde köy yollarında asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol genişleme çalışmaları sürüyor. İlçede yaklaşık 20 Köyün yoğun olarak kullandığı yol, sık sık kazalara neden olması nedeniyle genişletiliyor.

Alaplı İlçe Özel İdaresi il genelinde sorun yaşayan köy yolunda daralan kesimlerde genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.Bu çerçevede Mollabey Köyü Karacallı Mahallesinde İlçe Özel idaresi ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy yolunun konforunu ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yol genişleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yolun kısa sürede tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AK Parti İlçe Başkanı Altan Güngör, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın, Önder Turan, Mollabey Köyü Muhtarı Fuat Karaca ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, yolun tamamlanmasıyla birlikte trafik akışının rahatlayacağını belirtti.