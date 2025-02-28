Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaelispor camiasının duayen isimlerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, şehrin spor tarihine damga vurmuş ve farklı branşlarda büyük başarılara imza atmış spor adamlarını ağırladı. Baraçlı, sporun kent kültüründeki önemine vurgu yaptı.

EFSANELERE KÖKTÜRK EŞLİK ETTİ

Kocaeli’de spora damga vurmuş isimler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’yı ziyaret etti. Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarete; Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Kocaelispor eski teknik direktörü Güvenç Kurtar, Galatasaray’da forma giyen eski milli futbolcu Yusuf Altıntaş, Kocaelispor eski milli futbolcusu Yaşar Altıntaş, dünya şampiyonu karateci Haldun Alagaş, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli judocu Hüseyin Özkan, Kırkpınar’ın altın kemerli başpehlivanları Ahmet Taşçı ve Bülent Gürbüz, eski milli atlet Hasan Antika ile eski futbol hakemi ve milli güreşçi Ergün Berdan katıldı. Ziyarette Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk de efsane sporculara eşlik etti.

“SPORU TABANA YAYIYORUZ”

Spor camiasının değerli isimlerini ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Genel Sekreter Baraçlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak “Spor Kenti Kocaeli” mottosuyla hareket ettiklerini ve bu doğrultuda kentin dört bir yanında sporun her dalına destek verdiklerini ifade etti. Sporculara ve kulüplere yönelik yatırımların artarak devam ettiğini belirten Baraçlı, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporun tabana yayılması için çeşitli projeler yürüttüklerini dile getirdi.

SPOR KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILMALI

Kocaeli’nin spor altyapısı, mevcut tesisler ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projelerin de konuşulduğu buluşmada Baraçlı, Kocaeli’nin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesi için sporcuların her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Baraçlı, özellikle gençleri spora teşvik etmenin ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına spor kültürünü yaygınlaştırmanın önemine değindi.

MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Ziyarette Kocaeli’nin spor tarihine katkıda bulunmuş efsane isimler deneyimlerini paylaşırken, Kocaeli’nde sporun gelişimi adına atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.