Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinler Mahallesi’nde meraya yapılmak istenen katı atık geri dönüşüm tesisi projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Köylüler, tesisin yapılacağı alanda tepkilerini dile getirirken, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’den kararı yeniden gözden geçirmesini istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Şahinler Mahallesi’nde yapılmak istenen katı atık geri dönüşüm tesisi projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Burhaniye Belediyesi önünde ve tesisin yapılacağı alanda basın açıklaması yapan köylüler, Belediye kararından vazgeçmeyince dün de katı atık tesisi yapılmak istenen merada ikinci kez bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meraya gelen her yaştan köylüler açıklama yaptı. Yörede en çok hayvan varlığına sahip olduklarını anlatan Şahinler Köyü Muhtarı Alibey Karaaslan, belediyenin karardan vazgeçmesini istedi. Köylülere bazı çevreci derneklerde destek oldu. Köylüler ve ilçe merkezinden gelen çevreci vatandaşlar da, karardan vazgeçilmesini istedi. Köylülerden asker emeklisi Ümit Sarıca, da topraklarını savunacaklarını söyledi. Merayı korumaya kararlı olduklarını kaydeden Ümit Sarıca, " Şahinler köyü halkı olarak meramızı korumaya kararlıyız. Bunun için ikinci defa basın açıklaması yaptık. Bir defa da bu alanda şenlik düzenledik. Bu gün de üçüncü kez buradayız Toprağın savunması sadece topla tüfekle olmaz. İnsanların mücadelesi ile de olur. Toprağımızın mahvedilmesine razı olmayacağız Burada hayvanlar otlamakta, insanlarda bu hayvanlardan gelir sağlamaktadır. Biz köylüler olarak yarın korkusu olmadan yaşamak istiyoruz.. Bunun için burada toplandık, derdimizi anlatmaya çalıştık. Burhaniye belediyesinin köyümüze kompost ve taş kırma tesisi yapmasını istemiyoruz. Lütfen meramızdan uzak durun. Burası köy yeridir. Köy yeri, şehrin çöplüğü değildir. Şehrin çöpünü pisliğini köyümüzde istemiyoruz" dedi.