Bilecik merkezli yürütülen 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda dev bir dolandırıcılık çetesi çökertildi.Pazaryeri Gündem /BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini hedef alan organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele meyvelerini veriyor.

Telefon dolandırıcılığı yöntemiyle kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşlarda korku ve panik oluşturarak milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi Bilecik Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla çökertildi.

5 AY SÜREN TAKİP, 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet birimlerince başlatılan ve 5 ay süren yoğun takip neticesinde; 16 şüphelinin üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hatlarla vatandaşları arayarak yasa dışı şekilde toplam 58 milyon 350 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

19 Haziran 2025 tarihinde Bilecik merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da 73 emniyet personelinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, 22 Haziran 2025 tarihinde Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç örgütünün büyüklüğünü gözler önüne seren çok sayıda delil ve malzeme ele geçirildi:

4 adet tabanca (biri otomatik), 138 adet fişek

130.150 TL, 39.700 Dolar, 16.650 Euro, 1.400 İsviçre Frangı

25 adet ata lira, 47 çeyrek altın, 13 yarım altın, 1 tam altın ve çok sayıda ziynet eşyası

27 cep telefonu, 44 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 19 USB bellek

2 para sayma makinesi, 2 hassas terazi

25 banka kartı, yabancı uyruklu şahıslara ait 6 resmi belge

EMNİYETTEN NET MESAJ: "SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ" Bilecik Emniyeti, suçla mücadeleye dair şu net mesajı verdi: “Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte, halkımızın huzurunu bozmaya yönelik her türlü suç ve suç oluşumuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.”