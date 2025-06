Denizli’nin Baklan ilçesi, 15 Haziran’da geleneksel rahvan at yarışları ve kültürel bir şenliğe ev sahipliği yapacak. İlçede geçmişi 1960’lı yıllara dayanan at yarışları, pandeminin ardından yeniden heyecan yaşatacak.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, 15 Haziran Pazar günü Baklan Atlı Spor Kulübü, Konak Mahalle Muhtarlığı ve hayırseverlerin iş birliğiyle düzenlenecek olan Baklan Rahvan At Yarışları ve Gala Gecesinin programını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Gülsever’e DGC Basın Merkezinde düzenlenen toplantıda Kulüp Başkanı İsmail Başkaya ve Mahalle Muhtarı Gökhan Şahan eşlik etti.

Baklan’da geçmişi asırlar öncesine dayanan rahvan at yarışlarının 1960’lı yıllardan bu yana yapıldığı hatırlatan Başkan Yusuf Gülsever, yarışların 2014-2020 yılları arasında düzenli hala getirildiğini söyledi. Pandemi nedeniyle ara verilen at yarışlarını gelen yoğun talep üzerine yeniden yapmaya karar verdiklerini belirten Gülsever, "Türk toplumlarında at; iyi bir dost, yakın bir arkadaş, günlük hayatında en yakın bir yardımcı, sanki bir kardeştir. Bir Türk atasözünde ‘Sabah kalktığında önce atanı sonra atını gör’ denilmişti. Türk kültüründe at, avrat ve silah daima ön planda tutulmuştur. Ayrı bir değer ve öneme sahiptir. Atlarda temel yürüyüşlerden birisi rahvan yürüyüşüdür. Rahvan; atın aynı tarafındaki ayaklarının birlikte hareket ettiği, binicisini sarsmayan, yürüme ile koşma arasındaki bir koşu şeklidir. Rahvan at yarışı, atın rahvan yürüyüşle belli bir mesafeyi en kısa zamanda ve hatasız olarak bitirmesi esasına dayalıdır. At yarışları, köklü bir geçmişimize dayanmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değişi ile ‘At yarışları modern toplumlarda sosyal bir ihtiyaçtır’ Baklan Konak Mahallemizde düzenlenecek olan rahvan at yarışlarımız; 14 Haziran 2025 Cumartesi Gala Gecesi şenliğinde başlayacak, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 09.00’da at yarışı müsabakaları ile devam edecektir. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde özel müsabaka kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışlarımızda, 10 kategoride yarışacak sporculara çeşitli ödüller verilecektir" dedi.