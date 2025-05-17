DENİZLİ (İHA) – Denizli’de her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pamukkale Örenyeri ve Hierapolis Antik Kenti güney kapısında yapılması planlanan ancak başlayan turizm sezonunu olumsuz etkilemesinden endişe edilen tadilat krizi Bakanlık tarafından çözüldü.

Pamukkale Örenyeri ve Hierapolis Antik Kenti güney kapısının kapatılması ve antik havuzun yapım süresi ile ilgili olarak yapılması planlanan tadilatlar, sezonun başladığı günlerde turizmcileri endişelendirdi. Yaşanabilecek olumsuzlukların dile getirmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Denizli’ye gelerek, sektör temsilleriyle birlikte yerinde inceleme yaptı.

Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Pamukkale Ören Yeri güney kapısının turizm sezonu boyunca kapatılmadan tadilat çalışmalarının sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan 2 bin 800 yıllık Kleopatra antik havuzundaki yapım çalışmalarının yoğun çalışma yapılarak 15 Temmuz’a kadar bitirileceği ve ziyaretlere açılacağı kaydedildi.

Antik havuzun açılmasının ardından 1 Mayıs’ta tekrar başlayan gece müzeciliğinde, Pamukkale Örenyerinin ayrı bir cazibe noktası olacağı kaydedildi.