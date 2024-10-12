Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın toplam 229 kilometre olduğunu belirterek, “Projemiz 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.” dedi. Etapların tamamlanmasıyla seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kapıkule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule etaplarındaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Ispartakule tamamlandığında İstanbul'u Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy-Kapıkule Hattına entegre edecek.” dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, “Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesi, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi de bu kapsamda büyük bir titizlikle ele aldığımız uluslararası projelerin başında geliyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attık.” ifadelerini kullandı.

İPEK DEMİRYOLU PROJESİNİN EN ÖNEMLİ HALKASI

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin saatte 200 kilometre hız kapasitesi olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Projemiz hattın yük taşıma kapasitesini de artırarak, Türkiye’nin yüksek standartlı demiryolu hattıyla Avrupa Birliği’ne bağlanmasını sağlayacak. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya’dan gelen trenlerin Avrupa’ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor.” dedi.

MEVCUT HAT KAPASİTESİ 4 KAT ARTACAK

Bakan Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın yaklaşık 229 kilometre olduğunu anımsatarak, “153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten bir saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“BİN 83 METRE UZUNLUĞUNDAKİ 2 VİYADÜĞÜN İNŞASINI TAMAMLADIK”

Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında Avrupa Birliği Fonu (İPA) kullandıklarını belirten Uraloğlu, “Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam bin 83 metre uzunluğundaki 2 adet viyadüğün inşasını tamamladık. 8 adet aç kapa tünelinin 6’sını bitirdik, 2’sinin çalışmaları sürüyor. 32 demiryolu köprünün 25’ni, 52 altgeçidin 49’unu, 62 üstgeçitten 48’ini ve 181 menfezden 162 sini tamamlayarak proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da bitirdik.” dedi.

“KAPIKULE-ÇERKEZKÖY ETABINDA YÜZDE 88 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK“

Uraloğlu, proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasının da inşa edildiğini belirterek “Mevcutta zaten bulunan Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne İstasyon Binaların ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HAT-1 TÜNELİNDE YÜZDE 96, HAT -2 TÜNELİNDE YÜZDE 76 İLERLEME KAYDETTİK”

Geçen yıl temmuz ayında Halkalı-Ispartakule etabındaki tünel açma çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp olarak TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet Aç-Kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8,4 kilometre uzunlukta yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Şu anda projemiz kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. TBM kazılarının sürdüğü Hat-1 tünelinde yüzde 96, Hat -2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettik. Segment üretimlerini bitirdik.” dedi.

“HALKALI-ISPARTAKULE HIZLI TREN HATTI’NDA YÜZDE 69 İLERLEME SAĞLADIK”

Bakan Uraloğlu, hat tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'un Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlanacağını, yolcu ve yük hizmetlerinin sağlanacağını ve Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edileceğini ifade ederek, “Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde de yüzde 69 ilerleme sağladık. Söz konusu etabımızın çalışmalarını da aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık.” şeklinde konuştu.

DEMİRYOLLARI DEVLET POLİTİKASI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini söyleyen Uraloğlu, “Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladık.” dedi.

“YÜKSEK HIZLI TRENLER İLE BUGÜNE KADAR 91 MİLYONUN ÜSTÜNDE YOLCU TAŞIDIK”

Uraloğlu, 2009 yılında Eskişehir-Ankara Hattı ile Türkiye’de ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir olduğunu anımsatarak, “Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği Ankara-İstanbul,

Ankara-Konya, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hızlı tren hatlarıyla devam etti. Yüksek hızlı trenler ile bugüne kadar 91 milyonun üstünde yolcu taşıdık.” ifadelerini kullandı.

“DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 28 BİN KİLOMETRENİN ÜSTÜNE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, Ankara merkezli YHT ağının oluşturulması hedefi kapsamında ise Halkalı Kapıkule Hızlı Tren hattıyla birlikte; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatlarının yapım çalışmalarına da devam edildiğini kaydetti. Uraloğlu, “Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu Demiryolu Projesi ve Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesinin ihalelerini de yaptık ve yapımlarına en kısa zamanda başlayacağız. Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nı da içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Demiryolu, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hattı, Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı, Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya Hızlı Tren Hattı, Sivas-Çetinkaya, Çetinkaya-Malatya Hızlı Tren Hattı gibi hayata geçirmeyi planladığımız daha bir çok projemiz de mevcut. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettikleri yegane yapım projesi olduğunu ifade eden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edilmiştir. Hattın hizmete alınması bir kez daha hem kıtaları hem de AB ile ülkemizi birbirine bağlayacaktır. Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecektir. Aslında arkadaşlar demir raylar üzerinde süzülen hızlı trenler insan hayatına yeni bir soluk getirmektedir. Canı gönülden inanıyorum ki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattımız da Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir.”