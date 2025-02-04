Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile ülkemizin milli teknoloji hamlesini daha da ileriye taşıyacak, bilim ve teknoloji alanında dünya çapında başarılar elde edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin uzay araştırmalarında gerçekleştirdiği ilerlemeler, evlatlarımızda büyük bir ilgi uyandırmakta ve yeni teknolojilere yönelik farkındalık oluşturmaktadır. Bakanlık olarak, gençlerimizin uzay bilimlerine olan merakını artırmayı ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile ülkemizin milli teknoloji hamlesini daha da ileriye taşıyacak, bilim ve teknoloji alanında dünya çapında başarılar elde edeceğiz. Hep birlikte, Türkiye’nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.