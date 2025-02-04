Başiskele Belediyesi, önümüzdeki günlerde kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava öncesi karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı uyarısı ardından Başiskele Belediyesi karla mücadele konusunda tüm hazırlıklarını yaptı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 24 saat esasına göre Başiskele’de 45 araç, 130 personelle sahada karla mücadele edilecek. İlçede yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi adına karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve özellikle yüksek kesimlerde gece gündüz demeden yolları açık tutmak için çalışacak.

Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele çalışmaları gerçekleştirecek. Belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar, kaldırımlar, meydanlar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışları mobil ekiplerce kar birikintileri süpürülecek ve buzlanmaya karşı tuzlanacak. İlçenin belirli noktalarında kurulan Karla Mücadele İstasyonlarında toplam 3500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.

Her kış olduğu gibi karla mücadele konusunda örnek çalışmalar sergileyen Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, bu kış aylarında da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda erken müdahale ile ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde trafikte hiçbir aksaklığa izin vermeyecek.