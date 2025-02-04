Rize’de derede yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle okul bahçesi ve duvarında çökmeler meydana gelince okulda eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

Rize’de merkez Ortapazar Köyü’nde geçmişten bu yana yaşanan şiddetli yağışlardan kaynaklı heyelanların önüne geçmek isteyen Devlet Su İşleri (DSİ) mahallenin deresinde ıslah çalışması başlattı. İstinat duvarıyla önlem almak isteyen DSİ ekipleri derede inşaat işlemlerine başladı. DSİ 224. Rize Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sırasında Ortapazar Ortaokulu binasının zeminde kaymaların devam ettiği tespit edildi.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde, Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğündeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verildi.

Alınan karar gereği Ortapazar Ortaokulu mevcut binasında devam eden eğitime pazartesi ve salı günleri ara verilirken, öğrencilerin 5 Şubat’tan itibaren Pehlivantaşı İlkokulunda hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edebileceği öğrenildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "İlimiz merkez Ortapazar köyünde bulunan Ortapazar Ortaokulunun bahçesinde ve bahçe duvarlarında daha önceki yıllarda meydana gelen heyelan gerekçesiyle çökmeler oluşmuştur. Bu meyanda, Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğünce söz konusu okulumuzun hemen bitişiğinde bulunan Sahur Deresi’nde dere ıslahı çalışması başlatılmıştır. Ancak çalışmalar sırasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevre duvarlarında zeminde devam eden hareketler sonucunda bir miktar daha kayma meydana gelmiştir. Müdürlüğümüz ve Devlet Su işleri 224. Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde, Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğündeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda olayın yaşandığı Ortapazar Ortaokulu mevcut binasında devam eden eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı 2 gün süreyle ara verilmiş olup 05.02.2025 tarihinden itibaren Ortapazar Ortaokulu öğrencilerimiz Pehlivantaşı İlkokulunda kendileri için hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Okulun zemininde gece saatlerinde bir kayma olduğunu ve okul müdürün binaya gelmesiyle durumun fark edildiğini dile getiren Ortapazar köyü Okul Aile Birliği Başkanı Reşat Turan "Kayma gece yarısı saat 23.00’dan sonra olmuş. Sabah okul müdürümüz okula gelince binanın kaydığını, duvarın çöktüğünü gördü, bize bildirildi. Biz de okula geldik ve duvarın yıkıldığını fark ettik. Bir araştırma sonucu okulumuzda herhangi bir patlak çatlak bir sıkıntı yok, sadece duvarın kayması görüldü. Okulumuzu tahliye kararı çıktı. Okulumuzu tahliye ettik. Pehlivantaşı ilkokuluna, hem ortaokul hem ilkokul olarak. Yaza kadar devam edecek. Ondan sonra onarımlar yapıldıktan sonra okulumuz açılacak ve okulumuza kavuşacağız. Bu dere ıslahına başladıktan sonra ufak kaymalar tespit edildi. Herhalde çalışmalarda sallantı olduğundan dolayı kaymalar oldu. Zaten bu bölgede devamlı kayıyordu. Zaten burası kayan bir gölge olduğu için dere ıslahı yapılmaya başlandı burada" ifadelerini kullandı.