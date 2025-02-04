Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 20 gram amfetamin ile 750 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.