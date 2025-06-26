Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmakla değil, sağlık bilgisi üretmek, sağlık teknolojisi üretmek ve aynı zamanda bu konularda dünyada lider olmak durumundadır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri iştirak etti. Törene 6 Şubat 2023 Depremi’nde hayatını kaybeden ve hayatta olsaydı bugün mezun olacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczalık Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Caner’in anne ve babası Tamer Caner ile Hatice Caner de katıldı.

"Bir insana iyilik yaptığınız zaman elde edeceğiniz mutluluğun karşılığı hiçbir zaman olamaz"

Törende konuşan ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Bir hoca, bir yönetici olarak size tavsiyem, mesleğinizi yaparken insanları sevip empati kurun ve zevk alın. İnsanlara iyilik yaparken mutlu olun. Bir insana iyilik yaptığınız zaman elde edeceğiniz mutluluğun karşılığı hiçbir zaman olamaz. Bunu eğer hissederseniz gerçekten sağlık hizmetlerinin ve mesleklerinin zevkini ve hazzını yaşarsınız ve hayatınız boyunca da mutlu olursunuz. Bizler bir yere kadar sağlığı getirdik, bugün özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve liderliği ile son 23 senede, büyük bir sağlık gelişimi oluşturduk. Gecesini gündüzüne katan, bu sağlık sistemini, sağlık hizmetinin çok daha iyi olması için çok büyük çabalar gösteren birçok kahraman var isimsiz. Emin olun, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık ekibinin olduğu ülkede, sisteminizi iyi kurduğunuz zaman dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunarsınız. Bugün ulaşılabilirlik ve ücretsiz her evde olabilen, her türlü ameliyatı ve teknolojisini insanlara hizmet olarak sunabilen hatta sadece kendi ülkesi değil, çevresindeki ülkelerin, kardeş ülkelerin hatta çok gelişmiş diye düşündüğümüz birçok ülkeye sağlık hizmetini sunabilen onlara destek verebilen bir ülke halindeyiz" dedi.

"Bizlerin yaşlarına geldiğinizde bu ülkenin çok daha iyi sağlık hizmeti vermesi lazım"

Mezun olan öğrencilere seslenen Bakan Memişoğlu, "Bizim tecrübelerimizle, bilgilerimizle sizler bizden daha iyi olmanız lazım. Bizlerin yaşlarına geldiğinizde bu ülkenin çok daha iyi sağlık hizmeti vermesi lazım. Onun için sizler bizden daha iyi olacaksınız ki bu ülke bir yere gitsin. Onun için biz sizi daha iyi yetiştireceğiz sizler bizden daha iyi olacaksınız. Ben özellikle sizlere bir tembihte bulunmak istiyorum. Bazen üzülürsünüz, bazen küsersiniz, bazen inancınızı kaybedersiniz. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar, eğer doğru iş yapıyorsanız, iyi iş yapıyorsanız ve bunla ilgili bilginiz varsa hiçbir şeyden korkmayın. Doğrusunu yapın ve insanlara yardım edin. Çünkü sizler sağlıkçısınız, bugün 1 buçuk milyon insanımız Türkiye’de gece gündüz bu hizmeti sunuyor ve insanları mutlu ediyor. Ancak Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmakla değil, sağlık bilgisi üretmek, sağlık teknolojisi üretmek ve aynı zamanda bu konularda dünyada lider olmak durumundadır. Bizler bu konuda çaba harcıyoruz ama bunu başaracak ve bunu dünyaya ispat edecek olan sizlerle birlikte mezun olan arkadaşlarımızdır" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte, çok fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz, güçlü ve birlikte hareket edeceğiz"

Birlikte çalışarak birlikte hareket etmenin altını çizen Bakan Memişoğlu, "Bugün baktığınız zaman, kardeşi kardeşe kırdırabilen ve onunla bir emperyal düzenle gelir elde eden veya kazanç elde eden maalesef bir düzen var. İşte "beşten büyüktür" kelimesi, bu düzenin değişim iddiasıdır. Eğer bu iddiayı söyleyen bir lideriniz, söyleyen bir gücünüz varsa, o zaman oturacağız hep birlikte, çok fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz, güçlü ve birlikte hareket edeceğiz. Bazen birbirimizin ayrıştırıcı tarafını ön plana çıkaranlar olabilir, bazen birbirimizi çatıştırmaya çalışanlar olabilir. Ama şunu unutmayın: Biz hep iyilik medeniyeti olduk, hep dünyaya barış getirdik. Ve bu medeniyet artık kendi ayakları üzerinde yeniden kalkıp, birlikte hareket edip, dünyada bu maalesef vahşi ve insaniyetten uzak hakimiyeti ortadan kaldırması gerekir. Onun için hep beraber daha çok çalışmamız gerekir" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise, "Bugün tarihe bir not düştüklerini, yalnızca bir mezuniyet töreni yapmadıklarını belirterek, mesleğe adanmışlığa şahitlik edilen bir günün yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Bu yıl itibarıyla üniversitemizden 8 bine yakın mezun veriyoruz. Bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladımızı mezun ediyoruz. Ordumuzun nam hesabına yetiştirdiğimiz yiğitlerin de geleceği ve bu ülkeye olan görevleri aydınlık içinde olsun. Onlar sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve bir millete hizmet etme ideali ile mezun oluyorlar" diye konuştu.

6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden ve hayatta olsaydı bugün mezun olacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczalık Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Caner’in babası Tamer Caner, "Bugün mezun olacaktı, ama mezun olamadı. Arkadaşları mezun oldu. Onlar adına seviniyoruz, kalbimiz buruk. Kolay bir şey değil, Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Gerçekten çok zor" dedi.

Tören, öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, Sağlık Bakanı Memişoğlu, mezun olan öğrencilerle birlikte horon oynadı.