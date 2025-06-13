Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran’a yönelik saldırılar ve Gazze’de süregelen insanlık dramı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’i "Siyonist ve emperyalist barbarlıkla" suçladı. Bahçeli, yalnızca kınama mesajlarıyla yetinilmesinin yetersiz kaldığını belirterek, İsrail’e karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

“İran’a Saldırı, Türkiye’ye Verilmiş Sinsi Bir Mesajdır”

Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında sadece nükleer tesislerin değil, sivil hedeflerin de acımasızca vurulduğunu ve önemli İranlı isimlerin katledildiğini ifade etti. Bu saldırıların, yalnızca İran’a değil, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik örtülü mesajlar içerdiğini belirtti.

“İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi bir mesajdır. Türkiye Yüzyılı’na mühür vuracak kutlu hedeflere dolaylı bir tepkidir.”

“Gazze’de İşlenen Suçlar Tarihin En Trajik Soykırımıdır”

Bahçeli, Gazze’de yaşananları “insanlık ve savaş suçu” olarak nitelendirdi ve İsrail’i, tarihin en trajik soykırımını planlı ve sistematik bir şekilde uygulamakla suçladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ise “Gazze katili” olarak tanımlayarak, "derhal atılması gereken bir safra" olarak niteledi.

“İsrail Durdurulmazsa, Dünya Her İhtimale Açık Hale Gelecek”

İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarını sürdürebilmesi durumunda tüm dünyanın istikrarsızlığa sürükleneceğini belirten Bahçeli, Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran gibi ülkelere yönelik saldırılara dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“İsrail’in durdurulması, hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur.”

ABD’ye de Mesaj: “Doğru Tarafa Konumlanın”

Açıklamasında ABD’ye de seslenen Bahçeli, bu ülkenin insanlık ve tarih nezdinde doğru tarafı seçmesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin içindeki ayrışmalar ve yaklaşan gösterilere dikkat çeken MHP lideri, bu durumun hiçbir ülkenin kendi içinde mutlak bir güvenlik içinde olmadığının göstergesi olduğunu ifade etti.

“Sözün Hükmü Bitmiştir”

Diplomatik çabaların artık yetersiz kaldığını söyleyen Bahçeli, çok daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı:

“Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir. Zira başka bir seçenek kalmamıştır. Sözün hükmü bitmiştir.”