MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür. İmamoğlu havanda su dövmüştür" dedi.ANKARA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün gündeme yönelik yaptığı Saraçhane'deki basın toplantısı ardından sarf ettiği sözler üzerine re'sen başlatılan soruşturmanın yankıları sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun mezkur toplantıda üst perdeden konuşmasının yanı sıra, ülkenin bilirkişisi pozları verdiğini öne süren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız dahil yargıya, siyasete ve aklına esen her kişi ve kuruma abuk sabuk laflar etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak taşıdığı sorumlulukları yok sayarak, üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan konu başlıkları hakkında talihsiz ve tabansız değerlendirmelerle havanda su dövmüştür" dedi.

"Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" diyen Bahçeli, "Kendi aklı yerine başkalarının aklını rehber edinmesi bir yana, İstanbul şehremini görevini layıkıyla yapamadığını itiraf edememiş, sancılı ve zor dönemlerde İstanbul’u niçin yüzüstü bıraktığını açıklayacak cesareti bir kez daha gösterememiştir. Felaket dönemlerinde tatil hakkını kullanan İmamoğlu’nun siyasi ahlak ve etik ihlalinde eşik ve sınır tanımadığı herkesin ve bilhassa İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın malumudur. Hiç kuşku yok ki İstanbul’un yıllarını çalan bu şahsın sorumluluktan kaçışı, makul ve meşru eleştirileri sözde hukuk ve sistem sorununa bağlaması asla doğru ve masum görülemeyecektir" dedi.

Bahçeli, İmamoğlu'nun bugünkü basın toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı adaylığı kisvesine bürünen İmamoğlu’na parti içindeki rakiplerinin nasıl yorum getirip ne diyeceği önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacağının muamma olduğunu belirtti.

"Acaba CHP’nin siyasi ayak oyuncuları ve adaylık peşine düşen malum köşesiz isimleri İmamoğlu’nun her yana çekilecek açıklamalarına ne diyeceklerdir?" diye soran Bahçeli, "İmamoğlu ikbal kaygısıyla siyaset yapmayı eleştirse de yaptığı toplantının ana fikri ikbal kaygısından başka bir şey değildir.Anayasa ve yasalar herkese adil uygulanmaktadır.Seçilmiş de olsa kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Korkunun ecele hiç faydası yoktur" ifadelerini kullandı.