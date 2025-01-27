Manisa il genelinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen motosikletlilere yönelik denetimlerde kasksız, plakasız, ehliyetsiz, muayenesiz 774 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 325 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerinin ekipleri tarafından 24-25-26 Ocak tarihlerinde 43 ekip ve 78 trafik personeli tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda 3 bin 409 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 774 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 325 bin 598 TL idari para cezası uygulandığı ve 55 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.