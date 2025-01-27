Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Turgutlu’da açıldı Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Turgutlu’da açıldı

Manisa il genelinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen motosikletlilere yönelik denetimlerde kasksız, plakasız, ehliyetsiz, muayenesiz 774 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 325 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerinin ekipleri tarafından 24-25-26 Ocak tarihlerinde 43 ekip ve 78 trafik personeli tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda 3 bin 409 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 774 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 325 bin 598 TL idari para cezası uygulandığı ve 55 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: iha