Sivas Koyulhisar Kavacık köyünde her sene, cemrenin suya düşmesi ve baharın gelişi köy halkı tarafından geleneksel Saya oyunu ile kutlanıyor.

Şubat ayının son günlerinde cemrenin suya düşmesiyle köyün gençleri, ilginç kıyafetler giyip köydeki evleri tek tek gezip erzak topluyor. Eksi 20 derecede gövdelerine taktıkları koyun çanları ile maniler eşliğinde köyü dolaşan köy sakinleri, toplanan erzakları ise köyde maddi durumu kötü olan ailelere dağıtıyor. Yıllardır süregelen bu gelenek günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor.

"Baharın gelişini simgeleyen oyunumuzu oynadık"

Geleneksel oyun hakkında bilgi veren köy sakinlerinden Erol İğneci, "Köyümüzde eğlenceye devam ediyoruz. Dün gece baharın gelişini simgeleyen oyunumuzla kutladık. Oyunumuzun adı ise Saya oyunudur" dedi.