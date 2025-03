Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar, et ve kıyma almak için uygun fiyatlı satış yapan kasaplara akın etti. Kasaplarda kıymayı 430 liradan, kuşbaşıyı 520 liradan, köfteyi 435 liradan alan vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklese de satıcılara teşekkür etti.

Bursa’da faaliyet gösteren et toptancısı kasapların yaptığı kampanya, uygun fiyata et almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken sıra bekleyen vatandaşlar, içeride istediği kadar ürünü alıp evin yolunu tuttu. Et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 430 liradan, dana kuşbaşı 520 lira, kasap köfte ise 435, sucuk 470 lira aralığında satılıyor.

Yaklaşık 1 saat kuyrukta beklediğini belirten vatandaşlar, "Diğer kasaplarda kıyma 800-1000 liradan satıldığı için burayı tercih ettik. Burada sıradayız ama beklediğimize değiyor. Normal kasaplar buraya göre çok pahalı. Öne girmeye çalışıyorlar. Ramazan alışverişine çıktık. En uygun fiyata almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.