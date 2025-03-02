Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayını coşku ve heyecanla karşıladı. Belediye hizmet binasının içi ve dışı, Ramazan’ın manevi atmosferini yansıtan simgelerle ve ışıklarla süslendi. Düzenlenen etkinlikler, Ramazan’a yönelik farkındalık oluştururken, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşatmak için kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki camilerde hijyen çalışmaları yapılırken, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar artırıldı. İftar sofralarından kültürel etkinliklere kadar birçok program düzenlenerek, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu Bağcılar’da hissedilecek.

Belediye binasının hem içi hem dışı süslendi

Ramazan öncesi belediye binası özel süslemelerle donatıldı. "Bağcılar’da Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganı belediye binasının dışında yer alırken binanın zemin katına da "Hayırlı Ramazanlar" ışıklandırmaları yer aldı. Hem bina içi hem de dışındaki dekorasyonlarla Ramazan coşkusu tüm ilçeyi sardı. Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılan süslemeler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajını simgeliyor.

Camiler Ramazan’a hazır

Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki tüm camiler detaylı bir şekilde temizlendi ve gül suyu ile dezenfekte edildi.

Fırın denetimleri artırıldı

Ramazan ayı boyunca ilçedeki fırınlarda denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde gramaj, fiyat ve hijyen kurallarına uygunluk denetleniyor. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor ve denetimler Ramazan süresince devam edecek.

Sosyal yardımlar artırıldı

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar artırıldı. Bu kapsamda yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve engelli 700 kişiye her gün iftar ve sahur olmak üzere toplam 40 bin öğün yemek ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, yaklaşık 6 bin aileye sosyal marketten alışveriş imkanı sağlanırken, ihtiyaç sahiplerine de gıda kolileri ve alışveriş kartları dağıtıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde, Hayır Çarşısı aracılığıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet temin edilecek. Ayrıca, hayırseverlerin desteğiyle yetim ve öksüz çocuklara bayram öncesinde kıyafet hediye edilecek.

Kültür-sanat etkinliklerine öncelik verildi

Bağcılar’da Ramazan etkinlikleri, geleneksel davulcular eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Kirazlı Mahallesi’nde kurulan etkinlik alanında ünlü isimlerle söyleşiler, ilahi konserleri, Kur’an tilavetleri ve kadınlara özel mukabele programları düzenlenecek.

Çocuklara özel aktiviteler

Çocuklara yönelik hazırlanan etkinlik alanında Bilgi Evleri Çadırı’nda bilim atölyeleri, zekâ oyunları, resim ve boyama etkinlikleri, robotik kodlama atölyesi, VR gözlük deneyimi ve uçuş simülatörü gibi birçok aktivite yer alıyor. Ayrıca, Ramazan’a özel kitap fuarında çeşitli yayınevleri stant açarak çocuklara ve yetişkinlere yönelik kitaplar sunuyor.

Geleneksel lezzetler ikram ediliyor

Etkinlik alanında pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve salep gibi geleneksel tatlar ziyaretçilere ikram ediliyor. Bu ikramlarla Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ruhu yaşatılırken, nostaljik bir atmosfer oluşturuluyor.

"Ramazan’ın huzurunu ve coşkusunu hep birlikte paylaşalım"

Ramazan’ın dayanışmanın ve manevi huzurun en güzel şekilde yaşandığı bir ay olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Biz de önce mesai arkadaşlarımızın, sonra belediyemize gelen kıymetli komşularımızın ve önünden geçen her vatandaşımızın bu manevi iklimi derinden hissetmesini istedik. Bu sebeple belediyemizi ışıklarla donattık, ilçemizin dört bir yanında bu ruhu yaşatmaya gayret ettik. Caddelerimizi ve meydanlarımızı Ramazan’ın simgeleriyle hilallerle ve yıldızlarla süsledik. Diliyoruz ki bu süslemeler sadece gözleri değil, gönülleri de aydınlatsın. Ramazan’ın huzurunu ve coşkusunu hep birlikte paylaşalım istedik. Bu bilinçle Kirazlı Mahallemizdeki etkinlik alanında ailelerimiz ve çocuklarımız için keyifli bir Ramazan ortamı oluşturduk. Ramazan boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. Hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimize her gün iftar ve sahur yemeklerini ulaştırıyoruz. Binlerce aileye gıda desteği sunuyor, çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için kıyafet yardımları yapıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yardımları genişleterek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.