Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Janvier’in şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta’nın ceza sahasına yaptığı ortaya Ui-jo Hwang kafayı vururken top az farkla auta çıktı.

40. dakikada ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Akintola’nın şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Taha Şahin’in bekletmeden gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Alikulov Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Grbic, Abdülkadir Ömür, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Berkay Özcan, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri, Doğanay Avcı

Teknik Sorumlu: Osman Demir

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Makouta, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Vilhena, Cordova, Janvier, Ui-jo Hwang, Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Balkovec, Nejdet Nezir Bilin, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Sarı kart: Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA