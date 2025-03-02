Aliağalılar mübarek Ramazan ayının ilk iftarı için Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Gönülleri buluşturan iftar sofrasında dualar edildi, sonrasında ise okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Aliağa Belediyesi, her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği toplu iftar geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda organize edilen iftar programının ilki büyükten küçüğe vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlar Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala Yeni Mahalle Düğün Salonu’na akın etti. Salonda iftar saatini bekleyen vatandaşlar için Ramazan ayının atmosferini yaşatan ilahiler okunurken, iftar öncesi ve sonrasında dualar edildi. İftara dakikalar kala personel tarafından masalara sıcak yemek servisi yapıldı. İftar saatinde ezanı Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt okudu. İftar yemeğine katılan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar yemeklerinin ilk gün menüsünde Mercimek çorbası, pilav, etli patates, salata, tatlı, ayran, su ve pide ekmek yer aldı.