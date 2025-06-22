YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sınavına yaklaşık bir saat öncesinden gelen ve kapılar kapandıktan sonra salona yanlış belgeyle girdiğini fark eden genç sınava giremedi. Okuldan çıkartıldığı esnada baygınlık geçiren gence müdahale edilmesinin komisyon tarafından engellendiği anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu başladı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek isteyenler, sınav saati öncesinde okullara geldi. Görevli öğretmenler ve polis ekipleri tarafından sınava girecek olanların belgeleri kontrol edilerek sınav yerine alındı. Sınava gireceklerle birlikte gelen aileler ise okul çevrelerinde bekleyişlere başladı. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sınavına yaklaşık bir saat öncesinden gelen ve kapılar kapandıktan sonra salona yanlış belgeyle girdiğini fark eden genç sınava alınmadı. Okuldan çıkartıldığı esnada baygınlık geçiren gence müdahale edilmesinin komisyon tarafından engellendiği anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yaşanan bu durum dışarda bekleyen veliler tarafından tepki toplarken görüntülerde, genç kızın okul bahçesinde bayılması, annesinin feryat ederek müdahale etmeye çalışması yer alıyor.