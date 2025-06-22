İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, yaz aylarının başlamasıyla artış gösteren sivrisinek, karasinek ve uçkunlara karşı kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Kontrol Şube Müdürlüğü vektörle mücadele biriminin 12 ay boyunca üreme alanlarında sürdürdüğü karasinek ve sivrinikle mücadeleyi desteklemek amacıyla Güzelbahçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün biyosidal ürün uygulaycısı uzman ekiplerince sağlık bakanlığı tarafından ilaçlama faaliyetlerinde ruhsat verilmiş toksisitesi düşük ürünlerle ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama faaliyeti başlattı.

Çalışmalar sabah akşam günde 4 saat olmak üzere 4 araçlı ekiple eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

HALKIMIZIN YAŞAM KONFORU İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

Yaz aylarının gelişiyle haktan yoğun ilaçlama talebi aldıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Yaz aylarını çekilmez hale getiren karasinek ve sivrisinekler halkımızın yaşam konforunu olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuzluğu tamamen ortadan kaldırmak için biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları kapsamında biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip uzman ekiplerimizce çalışma başlattık. İlaçlamada kullanılan tüm ürünler sağlık bakanlığınca ruhsatlı olup vatandaşlarımızın hassasiyetini göz önünde bulundurarak özellikle yeşil alan ve boş arazilere öncelik verilerek en az ilaç kullanımı ile sorunun çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz havuzların bakımının zamanında yapılması; inşaatta, kapı önünde yada bahçelerde sulama amaçlı bidon, varil, kova, eski araç lastiklerinde biriken sularda sivrisinek üreme kaynaklarını ortadan kaldırarak bu mücedelemize destek sağlamaları işimizi kolaylaştıracaktır. Daha sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir Güzelbahçe için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.