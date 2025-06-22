Karaman’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı devam ederken, sınava giren 2 öğrencinin dedikleri dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine yetişmek için vatandaşlar araçlarıyla yola koyuldu. Trafik polisleri trafiğin yoğunlaştığı noktalarda vatandaşlara yardımcı oldu. Sınav merkezlerine gitmek için yola çıkan otomobiller İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde dron ile görüntülendi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde sınava girecek adaylar ve aileleri okulun önünde yoğunluk oluşturdu.

"Biz tarih olmaya değil, tarih yazmaya geldik"

Sınava girecek olan Emirhan Arı, "Biz tarih olmaya değil tarih yazmaya geldik" diye konuşurken, sınava girecek olan Girayhan İnan da "Ya tarih olacağız, ya da tarih yazacağız" dedi.

Sınava girecek olan adayların yakınları ise heyecanlı olduklarını söylediler. Adaylar kimlik kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından salonlara alındı. Veliler ise okul çevrelerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak evlatlarının sınavdan çıkışını beklemeye başladı.