Aydın’da hastane polikliniğinde açılan stant ile vatandaşlar rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde rahim ağzı farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme standı açıldı. Hastane polikliniği girişinde açılan stantta vatandaşlar, serviks (rahim ağzı) kanserinde risk faktörleri, korunma yolları, belirtileri ve tarama programlarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Broşürler, yaka kartları ve kitap ayıraçlarıyla da tarama farkındalığına dikkat çekildi. Ayrıca 30-65 yaş aralığındaki kadınların, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak 5 yılda bir tekrarlanacak olan HPV veya Pap-smear testi aracılığıyla yapılan taramalara katılmasının, rahim ağzı kanserinden korunmada en etkili yol olduğu hatırlatıldı.