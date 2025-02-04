Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı ile bir araya gelerek şehirdeki sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut durumu ve atılacak adımları değerlendirdi. Toplantıya Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan da katıldı.

Görüşmede, sahipsiz hayvanların şehir yaşamına uyum sağlaması için alınabilecek önlemler, halk sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Kahveci, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların hızlandırılacağını belirterek, "Hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına kapsamlı bir yol haritası belirledik" dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilcan, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmaları anlatarak, "Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için kısırlaştırma çalışmalarını artıracağız. Aynı zamanda sahada yürütülen faaliyetlerimizi de genişleterek daha etkili sonuçlar almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, ilgili birimlerin sahadaki çalışmalarının genişletilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması gibi konular da gündeme geldi. Kütahya Belediyesi, hem sokak hayvanlarının refahını artırmak hem de vatandaşların güvenliğini sağlamak adına güvenli ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edecek.

Başkan Kahveci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarıyla ilgili mesele sadece belediyemizin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. Bu konuda hem vatandaşlarımızın duyarlılığı hem de kurumlarımızın iş birliği büyük önem taşıyor" diyerek toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.