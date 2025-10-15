Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Sayımı kapsamında resen kayıtlı arazilerin tespitine yönelik çalışmalar hakkında Bozdoğan, Didim ve Söke ilçelerindeki mahalle muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde yürüttüğü Tarım Sayımı çalışmaları çerçevesinde Aydın’da da bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi ve sahada yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler verildi. Toplantı öncesinde Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ve Didim Kaymakamı Mesut Çoban ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır, İl Koordinatörleri Ertan Özdemir ve Murat Şahin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Özsemerci ile ilçe müdürleri ve ilgili personeller katılım sağladı.

Yetkililer, tarım sayımının ülke tarım politikalarının doğru veriler üzerine inşa edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, muhtarların da bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.