Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması tarafından Aydın-İzmir Otoyolu’ndaki sorumluluk bölgesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması, Aydın-İzmir Otoyolu’ndaki sorumluluk alanında gerçekleştirdiği trafik denetimleriyle hem sürücülerin can ve mal güvenliğini korumaya hem de trafik düzenini sağlamaya yönelik önemli bir görev üstleniyor. Jandarma ekipleri, karayollarında kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyumun artırılması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm veya yaralanmaları en aza indirmek ve kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla Aydın-İzmir Otoyolu’nda seyir halinde, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerde de sabit trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 269 araç ve 157 şahsın kontrol edildiği denetimlerde 13 sürücüye 50 bin 625 TL trafik idari para cezası uygulandı.