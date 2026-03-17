Aydın'da akşam saatlerinde elleri kelepçeli vaziyette hastaneye getirilen bir erkek şahıs firar etti. Polis ekipleri tarafından firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 14:30 sıralarında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Sağlık kontrolü mü ya da tedavi için mi Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildiği henüz açıklanmayan 25 yaşlarındaki S.A. isimli erkek şahıs. Bir anda güvenlik görevlilerini atlatıp eli kelepçeli vaziyette kaçmaya başladı. Trafik ve vatandaş kalabalığının yoğun olduğu bir anda Atatürk Devlet Hastanesi'nden kaçan şahıs elleri kelepçeli olmasına rağmen bir anda yolun karşısına geçip hastanenin karşısındaki pasaja girdi. Pasajdan hızlıca çıkıp 1995 sokak üzerinden kaçmaya devam eden elleri kelepçeli şahıs izini kaybettirdi.

Güvenlik güçleri tarafından elleri kelepçeli vaziyette kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, öte yandan şahsın bulunması için havadan da çalışma başlatıldı.