Ataşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle tatlı, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında yoğunluk yaşanan işletmelere yönelik sahadaki çalışmalarını sıklaştırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, üretim ve satış yapan noktalar tek tek denetlenerek detaylı incelemeler yapılıyor ve bu sayede artan talep döneminde hizmet kalitesinin korunması amaçlanıyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde üretim alanlarının hijyen durumu, çalışma düzeni ve kullanılan malzemelerin muhafaza şartları dikkatle değerlendiriliyor. Ürünlerin hazırlanma sürecinden satışa sunulmasına kadar geçen tüm aşamalar gözden geçirilerek, işletmelerin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesi sağlanıyor.

Sunum ve etiket düzeni de kontrol ediliyor

Denetimler yalnızca üretim alanlarıyla sınırlı kalmıyor. Satışa sunulan ürünlerin sunum şekli, etiket bilgileri ve fiyat görünürlüğü de ekipler tarafından kontrol ediliyor. Vatandaşların doğru ve şeffaf bilgilere ulaşabilmesi için bu unsurların eksiksiz olması önem taşıyor. Yapılan kontroller esnasında, eksiklik tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarılar ve yaptırımlar gerçekleştiriliyor. Belediye ekiplerinin bayram süresince sahadaki çalışmalarını da aralıksız sürdüreceği belirtildi.