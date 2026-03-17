Tunceli'de Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi, Defterdarlık ve diğer ilgili kurumlar da destek verdi. Özellikle bayram öncesi artan alışveriş hareketliliği dikkate alınarak gerçekleştirilen denetimlerde; zincir marketler, restoranlar, kafeler, kasaplar, fırınlar ve benzeri işletmeler tek tek incelendi. Fiyat etiketi, gıda güvenilirliği, kasa-raf uyumu, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve haksız fiyat artışına yönelik kapsamlı kontroller yapıldı. Tüketicinin korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedeflenen denetimlerde çok sayıda ürün incelenirken, mevzuata aykırı davranan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

'Denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, 'Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde Ticaret Bakanlığı ve Tunceli Valiliği'nin talimatlarıyla özellikle Ramazan ayında denetimlerimizi paydaş kurumlarımızla beraber yoğun bir şekilde artırarak devam ettirdik. Bayram öncesi vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yine paydaş kurumlarımızla birlikte ortak denetimler gerçekleştirdik. Bu kapsamda başta zincir marketler olmak üzere restoran, kafe, kasap, fırın ve benzeri işletmelerde fiyat etiketi, kasa-raf uyumu, haksız fiyat artışına yönelik denetimlerimizi yaptık. Ticaret İl Müdürlüğü olarak Ramazan ayında 144 firmada toplam bin 994 ürünü denetledik. Mevzuata aykırı uygulamalarını tespit ettiğimiz 6 firmaya idari yaptırım uyguladık, 1 firmaya ise haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine vararak bakanlığımızın Değerlendirme Kuruluna sevk ettik. Yine bayram öncesinde Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'nün yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Tunceli Belediyemiz, defterdarlığımız ve zaman zaman diğer kurumlarımızın da destekleriyle denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yaşamış oldukları olumsuzlukları 175 numaralı telefon hattından, Haksız Fiyat artışı mobil uygulamasından ve CİMER üzerinden bizlere bildirebilirler' şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Akan Yöndem ise 'Cumhurbaşkanımızın sağlıklı nesiller vizyonu doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve valiliğimizin koordinesindeki kurum ve kuruluşlarla beraber bugün yaptığımız denetimlerde 'tarladan sofraya sıfır risk' ilkesiyle vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması adına denetimlerimiz devam etmektedir' dedi.