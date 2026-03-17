Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 'Ramazanda Sağlık Programı' kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Program çerçevesinde hastane bünyesinde kurulan stantlarda, farklı başlıklar altında sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tüm hafta boyunca açık kalan stantlarda; koruyucu sağlık hizmetleri, tedaviye erişim, acil müdahale ve yaşam kurtarma konularında vatandaşlara detaylı bilgiler veriliyor. Stantlarda ayrıca sağlıklı beslenme önerileri sunulurken, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme yapılıyor. Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerine erişim, hasta hakları, organ ve doku bağışı süreci ile acil sağlık hizmetleri hakkında da tanıtımlar gerçekleştiriliyor. Yetkililer, Ramazan ayı boyunca farklı içeriklerle hizmet vermeye devam edecek olan stantlarda vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma, sağlık sistemine erişim ve acil ilk yardım müdahaleleri konusunda bilgi alabileceklerini belirtti. Hastane yönetimi, tüm vatandaşları kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret ederek sağlıklı bir Ramazan geçirmeye davet etti.