Yerel Yönetimler Güven Endeksi Mart 2026 araştırmasının sonuçları açıklandı. 27 Şubat-14 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 27 büyükşehirde gerçekleştirilen araştırmada, vatandaşlara 'Büyükşehir Belediye Başkanınıza ne derece güveniyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 58,1'lik güven oranıyla Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında yüzde 60,5 ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yer alırken, ikinci sırada yüzde 59,1 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise üçüncü olarak, Türkiye'nin en güvenilen üçüncü belediye başkanı oldu.