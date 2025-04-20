Hatay’ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.