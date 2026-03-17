Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 'sosyal belediyecilik' vizyonuyla hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA), bayram öncesi gönüllere dokunmaya devam ediyor. Şehrin her noktasında dayanışma köprüleri kuran Efeler Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın neşesini bu kez Kocagür Mahallesi'ndeki çocukların heyecanına ortak etti.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Efeler Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ekipleri anlamlı bir mesai için Kocagür Mahallesi'ndeydi. EFESYA kapsamında yürütülen çalışmalarla mahalledeki çocukların bayram tıraşları belediyenin uzman ekipleri tarafından özenle yapıldı. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, 'Bayram gelmeden belediyemizin sıcak elini mahallemizde hissettik. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Bu anlamlı hizmet için Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve sahadaki tüm ekiplere mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi. Mahalle sakinleri de çocuklarının bu özel hazırlıkla mutlu edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana toplumsal dayanışmaya ve çocukların refahına öncelik veren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 'Bayramlar, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel vesilesidir. EFESYA ile sadece bir sosyal yardım ağı değil, kocaman bir aile olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Kocagür Mahallemizdeki yavrularımızın bayram heyecanına ortak olmak, onların yüzündeki o masum gülümsemeyi görmek bizim için en büyük mükafat. Efeler'de hiçbir çocuk kendini yalnız hissetmeyecek. Ekiplerimizle birlikte her mahallemize sevgiyle ulaşmaya, vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın ve hemşehrilerimin şimdiden Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' diye konuştu.