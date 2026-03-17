Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde özel mülkiyete ait arazi üzerine kurulan satış alanı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yargıya taşındı. Arazi sahiplerinin başvurusu üzerine Bozdoğan Kaymakamlığı, belediye tarafından alana yerleştirilen seyyar kulübelerin kaldırılması yönünde karar verdi.

Bozdoğan'da üreticilerin ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla ilçe merkezinde oluşturulan satış alanı, mülkiyet tartışmasını beraberinde getirdi. Çarşı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 metrekarelik arazinin sahipleri Mehmet ve Berna Toprak ile Bozdoğan Belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlık, Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

Arazi sahipleri adına yapılan açıklamada, söz konusu alanın kamuoyunda iddia edildiği gibi atıl veya kullanılmayan bir yer olmadığı belirtildi. Açıklamada, arazide 2022 yılından bu yana inşaat ruhsat işlemlerinin sürdüğü, 2026 yılı Temmuz ayı için de yeni başvuruların bulunduğu ifade edildi.

Mülk sahipleri ayrıca, arazilerinin belediye tarafından izinsiz şekilde kullanıldığını, yapılan çalışmalar sırasında ağaçların kesildiğini ve bazı duvarların yıkıldığını ileri sürdü.

Kaymakamlıktan müdahalenin men'i kararı

Arazi sahipleri yaşanan gelişmeler üzerine 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bozdoğan Kaymakamlığı'na başvurdu. Yapılan incelemenin ardından Kaymakamlık, 11 Mart tarihli kararıyla belediyenin söz konusu mülke müdahalesinin men edilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda, alana yerleştirilen seyyar kulübelerin kaldırılması için tahliye süreci başlatıldı.

Arazi sahipleri yaşanan durumun tamamen izinsiz kullanım olduğunu ileri sürerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.