Antalya'nın Kepez ilçesinde yolda yürüyen kadının çantası çalıp kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yürüyen Ü.A.'nın el çantasının 3 kişi tarafından zorla alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucu olayın şüphelileri M.T., E.E.K., F.E.Ö. ve M.K. tespit edilerek yakalandı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, müştekiye ait araç anahtarı, muhtelif kredi kartları ve cep telefonu ele geçirildi ve Ü.A.'ya teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.