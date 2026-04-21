Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkan Adayı Mehmet Ali Alkan, Antalya esnafı için kapsamlı bir dönüşüm hedeflediklerini belirterek, 'Bu bir adaylık değil, bir değişim hareketidir' dedi.

AESOB Başkan Adayı Mehmet Ali Alkan Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen lansman toplantısında projelerini davetliler ve basın mensupları ile paylaştı. Alkan, burada yaptığı sunumda 17 projeyi tanıttı. Konuşmasına adaylık nedenlerini anlatarak başlayan Alkan, 'Antalya esnafının gerçek sorunlarıyla ilgilenen, çözüm üreten bir birlik oluşturacağız' ifadelerini kullandı.

'Kurumsal dönüşüm ve yeni birimler'

Alkan, AESOB için yapılan planlarını belirterek Ar-Ge, eğitim ve hukuk birimlerinin kurulacağını açıkladı. Sektörel komisyonlar ve Kadın Girişimciler Kurulu oluşturacaklarını ifade eden Alkan, 'Esnafım Cebimde' adlı mobil uygulama ile esnafın indirim ve fırsatlara kolay erişim sağlayacağını söyledi. AESOB TV ile dijital yayıncılık alanında da aktif olunacağını belirtti.

'Odalar güçlenecek, bağlar yeniden kurulacak'

Odaların kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Alkan, her odaya web sitesi desteği verileceğini, sosyal medya ve eğitim çalışmalarıyla üyeler arasındaki bağın artırılacağını belirtti. Odalar ile birlik arasındaki kopukluğun giderileceğini ifade eden Alkan, 'Amacımız 'İyi ki odam var' dedirten bir sistem kurmak' diye konuştu.

'Esnaf fuarlara ve yeni pazarlara açılacak'

Antalya esnafının vizyonunu büyütmek ve ticaretini geliştirmek adına yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları düzenleyeceklerini belirten Alkan, teknik geziler ve iş bağlantılarıyla esnafın yeni pazarlara açılacağını ifade etti. AESOB bünyesine kazandırılacak otobüslerle esnafın bu organizasyonlara katılımının kolaylaştırılacağını söyledi.

'Eğitim ve Mesleki Dönüşüm'

AESOB Esnaf Akademisi ile esnafı ihtiyaç duyduğu tüm eğitimler ile buluşturacağını açıklayan Alkan, e-ticaret, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında eğitimler verileceğini, Meslek liseleriyle iş birliği ve gençlerin meslek sahibi olmasının teşvik edileceğini dile getirdi.

'Kadın ve genç esnafa özel projeler'

Kadın girişimcilerin üretimde daha güçlü olmasının ekonomik bir zorunluluk olduğunu aktaran Alkan, kadınlara yönelik satış alanları oluşturulacağını, e-ticaret eğitimleri verileceğini söyledi.

'Ekonomik destek ve indirim ağı kurulacak'

'Esnafım Cebimde' uygulaması ile esnafın yapılan indirim anlaşmalarını uygulama üzerinden 7/24 görebileceğini belirtti. Hastane, akaryakıt, banka ve çeşitli sektörlerde indirimlerden faydalanacağını açıklayan Alkan, esnafın günlük hayatına dokunan projeler yapılacağını ekledi.

'Enerji maliyetleri düşürülecek, hukuk desteği sağlanacak'

Enerji giderlerinin azaltılması için çatı GES projelerinin yaygınlaştırılacağını ifade eden Alkan, esnafa enerji verimliliği danışmanlığı verileceğini belirtti. Ayrıca kurulacak hukuk ve mali danışmanlık merkezi ile esnafa ücretsiz ilk danışmanlık hizmeti sunulacağını dile getirdi.

'Kayıt dışı ile mücadele ve denetim'

Kayıt dışı ve korsan faaliyetlerle mücadele edeceklerini belirten Alkan, ilçe bazlı denetim ekipleri kurulacağını ve mobil sistemlerle iş yerlerinin takip edileceğini söyledi. Vergisini ödeyen esnafın hakkını koruyacaklarını ifade etti.

'Turizm ile esnaf buluşturulacak'

Turizmden esnafın daha fazla pay alması için projeler geliştireceklerini belirten Alkan, 'Güvenilir Esnaf' sistemi kurulacağını, turistlerin şehir merkezine yönlendirileceğini ve yerel ürünlerin öne çıkarılacağını aktardı.

'Sosyal projeler ve yeni yatırımlar'

Sobacılar Çarşısı'nın yeniden cazibe merkezi haline getirileceğini belirten Alkan, burada Esnaf Kafe kurulacağını, ayrıca yeni bir hizmet binası yapılacağını da ifade etti.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.