Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun talimatıyla ilçedeki cami ve taziye evlerine temizlik malzemesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçe merkezinde ve tüm mahallelerde bulunan camiler ile taziye evlerinin temizliği, düzeni ve hijyen şartlarının en iyi seviyede olması adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Seydaoğlu, 'Belediyemiz tarafından temin edilen temizlik malzemeleri, titizlikle hazırlanarak ilgili tüm cami ve taziye evlerine ulaştırıldı. Toplumumuzun ortak kullanım alanları olan bu kıymetli mekânların her zaman temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortam sunması bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Özellikle ibadet edilen camilerimizin ve acıların paylaşıldığı taziye evlerimizin hijyenik olması, hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de manevi huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Eğil Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, sosyal ve kültürel hayatı destekleyen çalışmalarımızla da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz temizlik malzemesi dağıtımıyla, mahallelerimizdeki birlik ve dayanışma ruhunu da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her bir mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek; Eğil'imizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.