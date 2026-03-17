KIRŞEHİR (İHA) - Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi öncülüğünde, özel bireyler için Ramazan Bayramı öncesinde etkinlik düzenlendi. Şehirde uzun yıllardır hizmet veren özel bir işletmede, özel bireyler ve ailelerine ücretsiz cilt bakımı yapıldı.

Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, engelsiz ve yaşanılabilir bir bayram hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, 'Özel bireylerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok duygulandırdı. İşletme sahibiyle yaptığımız görüşme sonucunda tüm işlemleri ücretsiz gerçekleştirdik. Bu tür projelerimiz devam edecek' dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan işletmenin sahibi Gülsüm Toprak ise özel bireylerle bir arada olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, bu desteklerin bayram boyunca da süreceğini söyledi. Cilt bakımı hizmetinden yararlanan özel bireyler ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını belirterek heyecanlarını paylaştı. Etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.