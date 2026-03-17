Aydın'da bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken denetimde sürücüler trafik kuralları konusunda bilgilendirilirken, ayrıca asayiş yönünden de kontroller yapıldı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte tatile erken başlamak isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın ederken, Aydın-Muğla Karayolu'nda da araç yoğunluğu başladı. Bayram tedbirleri kapsamında ise trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda trafik ekipleri Muğla Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, hatalı şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali konularına ağırlık veren ekipler, ayrıca vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Öte yandan yapılan kapsamlı denetimde göçmen kaçakçılığı ve aranan şahısların yakalanması konularında da kontroller yapıldı. Özellikle şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik yapılan kontrollerde vatandaşların sorgulamaları gerçekleştirildi.

Karayollarında trafik yoğunluğunun önemli oranda artış göstereceği Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yapılacak denetimlerin ise bayram boyunca da aralıksız devam edeceği öğrenildi.