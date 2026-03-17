Söke'de yürekleri ısıtan, umut veren bir dayanışma örneği daha yaşandı. Felekşan Fırat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Ökten, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Mert Özkaya için örnek bir davranışa imza attı.

Henüz küçük yaşına rağmen büyük bir vicdan ve sorumluluk duygusu sergileyen İpek, Mert'in tedavisine katkı sağlamak amacıyla kendi kitaplarını satışa çıkardı. Hazırladığı özel kutusuyla kapı kapı dolaşan minik yürek, çevresinde başlattığı ilk kampanyada topladığı bağışlarla kısa sürede yaklaşık 4 bin TL'ye ulaştı. İpek'in bu duyarlı çabası yalnızca yakın çevresiyle de sınırlı kalmadı. Söke Belediyesi Güvenlik Müdürü olan babası Hacı Ökten'den de destek isteyen İpek, belediye hizmet binası içerisinde de Mert'in kampanyasına dikkat çekmeyi başardı. Böylece daha fazla kişiye ulaşarak farkındalık oluşturdu.