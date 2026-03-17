Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Düzenlenen iftar programlarında binlerce vatandaş oruçlarını hep birlikte açıyor, Ramazan ayının bereketi Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında paylaşılıyor.

İftar sofrası bugün Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ personelleri için kuruldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, belediye başkanları ve AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ personelleri ile iftar sofrasında buluştu.

Kurulan iftar sofrasına personellerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının bolluk ve bereketini Aydınlılar ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, ''Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü iftar programımızda Aydınımız için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.