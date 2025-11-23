Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçarak yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin içinden bira kutuları çıkarken, kanalın boş olması facianın önüne geçti.

Kaza, Çeştepe Mahallesi Küme Evleri Ovası mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (51) idaresindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçarak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. ve araçtaki F.Y. (46) isimli kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları otomobil içerisinden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kanal içerisindeki otomobil çekici marifeti ile bulunduğu yerden çıkartılıp otoparka çekildi.

Polis ekipleri tarafından otomobil içerisinde yapılan incelemede bira kutuları bulunurken, sulama kanalının boş olması ise facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.