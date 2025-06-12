Aydın’da kütüphanelere kayıtlı vatandaşların sayısı 2024 yılında yüzde 5 artarak 112 bin 659 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kütüphane İstatistikleri’ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da bulunan 22 halk kütüphanesinde toplam 415 bin 416 kitap bulunuyor. Bu kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk üç sırada 201 bin 436 kitap edebiyat ve retorik, 82 bin 145 kitap sosyal bilimler ve 42 bin 415 kitap coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplar yer alıyor.

Kayıtlı üye sayısı arttı

Aydın genelinde halk kütüphanelerinde 2023 yılında 107 bin 384 kişi kayıtlı iken 2024 yılında bu rakam yüzde 5 oranında artarak 112 bin 659 oldu. Ayrıca kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı da 393 bin 736 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 216 bin 583 oldu.

Aydın’da bulunan 599 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 438’i resmi okullarda, 61’i özel okullarda ve 100’ü özel kurslardaki kütüphanelerdir. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde ise toplam 637 bin 631 adet kitap bulunurken, 9 bin 852 süreli yayın, 118 bilgisayar ve 38 etkileşimli tahta bulunuyor.