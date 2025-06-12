Türkiye’nin en önemli meyve üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın ve İzmir yaylalarında bu yıl meyve ağaçları ürüne hasret kaldı. Kirazdan eriğe, elmadan armuda kadar tüm meyve ağaçlarının soğuktan etkilendiğini belirten bölge çiftçilerinden 86 yaşındaki Ramazan Tosun, "Yakın zamanda böyle bir yıla rastlamadık. Mevsimlerdeki dengesizlik meyve üretimini olumsuz etkiledi" dedi.

Ege Bölgesi’nin en önemli kiraz, erik ve elma üretim merkezlerinden biri olan Aydın ve İzmir illerinin arasında kalan yaylalarda bu yıl başta kiraz ağaçları olmak üzere meyve fidanları ürün vermedi. Mart ayının oldukça ılıman, Nisan ayının ise kış aylarını aratmayacak kadar soğuk geçmesinden dolayı erken uyanıp çiçek açan meyve ağaçlarının çiçeklerine soğuk vurduğu belirtildi.

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Kıran Köyü Yaylası’ndaki arazilerinde yaklaşık yarım asırdan bu yana kestane, kiraz ve çeşitli yaz meyveleri üreten çiftçilerden Ramazan Tosun, "Geçtiğimiz yıllarda bu yaylalardan yazın günlük 2-3 tır kiraz hasadı yapılıp büyükşehirlere ve yurtdışına gönderilir idi. Bu yıl bırakın satmayı misafire ikram edilecek ürün yok. Bu yıl meyve üretiminde adeta ‘yok yılı’ yaşanıyor" dedi.

"İklimlerdeki dengesizlik ağaçlarda çiçek dökülmesine neden oldu"

Yağış olarak bu yıl geçen yıllara oranla bereketli bir yaşandığını ancak sıcaklıkların vakitsiz düşüp yükseldiğini belirten Tosun, "86 yıldır bu dağlarda yaşarım. Bu yıl ilginç bir mevsim yaşandı. Eskiden Mart ayında kar yağar özellikle yaylalarda karakış yaşanırdı. Bu yıl Mart ayında Nisan ayı gibi ılıman bir hava yaşandı. Nisan ayı geldi. Mart ayını aratmayacak soğuklar yaşandı. Meyve ağaçları Mart ayındaki yalancı bahara aldanıp çiçeğe durdu. Nisan ayında soğuklar etkili olunca çiçekler olduğu gibi döküldü. Bu nedenle 2025 yılını meyvede ‘yok yılı’ olarak tarif ediyoruz" diye konuştu.