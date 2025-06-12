Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5 Haziran itibarıyla başlattığı "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında Marmaris kalesi Müzesi artık gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek.

Türkiye genelinde 27 müze ve ören yerinde uygulamaya alınan gece müzeciliği programına Marmaris Müzesi de dahil edildi. Marmaris Kalesi içinde yer alan müze, 1 Ekim tarihine kadar her gün saat 22.00’ye kadar açık kalacak. Saat 19.00’dan sonra başlayan gece ziyaretleri için Müze Kart sahiplerinden 100 TL giriş ücreti alınacak.

Yaz aylarında artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle hayata geçirilen uygulama ile birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin daha serin saatlerde müzeyi gezebilmesi sağlanacak. Gece müzeciliği uygulaması kapsamında müzenin iç ve dış aydınlatmaları da yeniden düzenlenerek, ziyaretçilere tarihi yapılar arasında farklı bir atmosfer sunulmaya başlandı.