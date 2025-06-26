Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kontrolsüz olarak göle bırakılan hayalet ağlar ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bozdoğan Kemer Baraj Gölü’nde tespit edilen 25 adet pinter, bu pinterleri birbirine bağlayan bağlantı ağları, ipler ve sabitleme elemanları gölden çıkarıldı.

İl Tarım ve orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kontrolsüz bırakılan ve terk edilen balık ağları, "hayalet ağlar " olarak adlandırılıyor. Bu ağlar, su altında avlanmayı sürdürerek çok sayıda su canlısının açlıktan veya havasızlıktan ölümüne neden oluyor. Hayalet ağların ekosisteme verdiği zararı en aza indirmek için, fark edildikleri anda sudan çıkarılmaları büyük önem taşıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için vatandaşların bu tür ağları gördüklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na ihbarda bulunmaları hayati önem taşıyor" denildi.