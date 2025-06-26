Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Çin’in Dongguan şehrinde düzenlenen ve teknoloji dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olan "Huawei Developer Conference 2025" (HDC.2025) etkinliğine katılarak uluslararası arenadaki yerini aldı. Etkinliğe, Huawei Türkiye’nin özel daveti üzerine BEUN’u temsilen Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır katıldı.

Yapay zekâdan siber güvenliğe, bulut bilişimden 5G teknolojilerine kadar birçok alanda öncü gelişmelerin tanıtıldığı HDC. 2025’te; dijital sürdürülebilirlik, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve açık kaynak yazılımlar gibi konular da geniş yankı uyandırdı. Etkinlik kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Murat Yazgan, Huawei Ar-Ge yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve uluslararası akademisyenler tarafından teknik oturumlar gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen etkinliğe katılan Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, üniversitelerarası ve üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli temaslarda bulundu. Ayrıca Huawei’nin eğitim, Ar-Ge destek programları ve açık kaynak ekosistemine sunduğu katkılar yerinde incelenerek, üniversitenin bu alandaki potansiyel iş birlikleri değerlendirildi.

Etkinlik kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilişim ve Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Murat Yazgan, Huawei Ar-Ge yöneticileri, yazılım geliştiriciler, girişimciler ve uluslararası akademisyenlerin yer aldığı teknik oturumlar gerçekleştirildi. Dr. Öğr Üyesi Çakır, üniversitelerarası ve üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunarak, Huawei’nin eğitim ve Ar-Ge destek programları ile açık kaynak ekosistemine sağladığı katkıları yerinde inceleyip yeni ortaklık olanaklarını değerlendirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çin’de düzenlenen etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak dijital dönüşüm vizyonumuzu küresel ölçekte geliştirmek ve öğrencilerimize geleceğin teknolojileriyle donanmış akademik bir eğitim ortamı sunmak en temel hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda, Huawei Developer Conference gibi uluslararası platformlarda yer almak, bilgi paylaşımı ve iş birliği olanaklarını artırmak bizler için büyük önem taşımaktadır. Günümüzün teknolojik yapılarını yakından takip eden Üniversitemiz; teknoloji geliştirme, yazılım mühendisliği ve yapay zekâ alanlarındaki potansiyelini uluslararası akademik camiaya taşıyarak görünürlüğünü güçlendirmeye emin adımlarla devam etmektedir. Bu vesileyle bizlere her daim uluslararası platformlarda yer almamızda destek olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ailesi olmak üzere böylesine önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Huawei, Huawei Türkiye ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden yenilikçi fikirleri benimseyen bilim insanların, araştırmacıların ve girişimcilerin bulunduğu bu küresel platformda yer alarak Üniversitemizi başarıyla temsil eden Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır hocamıza sunduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."