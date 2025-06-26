Kahramanmaraş’ta bir inşaat alanında meydana gelen olayda, kule vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle kule vinç gürültüyle devrildi. Kazada vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İşçinin cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.